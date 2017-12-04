В Госдуме обсудили вопросы борьбы с наркотиками

Ежегодно примерно 250 миллионов людей по всему миру принимают наркотики, а прибыль наркодилеров достигает сотен миллиардов рублей.

Как пишет издание Dni.ru, эти цифры привел исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Юрий Федотов на конференции в Госдуме «Парламентарии против наркотиков».

С его слов, всего в мире примерно 30 миллионов человек принадлежат к категории проблемных потребителей наркотических веществ. Показатели смертности от передозировок составляют 200 тысяч человек в год. Это без учета иных причин, обусловленных употреблением запрещенных веществ, сообщил Федотов.

Также он добавил, что в своих докладах ООН каждый год отмечает прирост производства и потребления наркотиков, которые соответствуют уровню прироста населения. При этом он выразил опасение, что в этом документе следующего года будет зафиксировано повышение роста употребления наркотических веществ. Криминальные доходы продавцов запрещенных веществ составляют 320 миллиардов долларов в год.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, тоже принявший участие в конференции, добавил, что наркоторговля является одним из источников получения денег для террористических объединений.

Выступивший на конференции спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить ответственность за пропаганду и рекламу наркотиков и психотропных веществ. Он отметил, что в эпоху распространения цифровых технологий, общие усилия стран приобретают особую важность в деле борьбы с наркоугрозой. Володин подчеркнул, что торговцы наркотиками активно используют анонимные мессенджеры и современные платежные системы.