Испорченный отпуск: Жители Башкирии второй день не могут вылететь из Бангкока в Уфу

Туристы, которые планировали вылететь в Таиланд, также ожидают самолет в уфимском аэропорте.

Жители Башкирии, которые вчера должны были вернуться из Бангкока в Уфу, до сих пор не прилетели на родину. В сообщении аэропорта Уфы говорится, что самолет авиакомпании «Икар», выполняющий рейс KAR-2432 по маршруту Банкок-Уфа, должен был приземлиться в уфимском аэропорту вчера в 21.30, но этого не произошло. В сообщении отмечается, что новое расчетное время прибытия - 18.10 сегодня, 4 ноября.

Предварительная версия задержки – неисправность воздушного судна.

В свою очередь, туристы, которые вчера планировали вылететь на Пхукет, также ждут своего рейса в аэропорту Уфы. Самолет должен был вылететь, 3 ноября, в 23.45, новое расчетное время – 4 ноября 20:05.