Уфа заняла последнее место в рейтинге популярных направлений туризма

Уфа заняла последнее место в рейтинге популярных направлений туризма
Уфа заняла последнее место в рейтинге популярных направлений туризма
Вчера, 15:27ОбществоЭлина Сайфранова
Опрос среди 1600 респондентов провел портал SuperJob.

Стало известно, что портал SuperJob провел опрос среди представителей экономически активного населения России из всех округов страны. Так, среди 1600 респондентов старше 18 лет желающих посетить столицу Башкирии в туристических целях оказалось настолько мало, что Уфа не только не вошла топ-15 рейтинга, но и заняла в нем последнюю строчку.

Так, первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, куда хочет отправиться каждый пятый респондент, второе место было отдано Москве, а столица соседней республики — Казань — расположилась на четвертом месте.

Ранее мы писали, что четыре санатория Башкирии вошли в топ-100 лучших здравниц России. Так, первую пятерку замыкает санаторий «Янган-Тау», далее на 12 месте расположился санаторий «Танып» в Аскинском районе Башкирии. На 25 месте — «Юматово», а здравнице «Якты-Куль» было отдано 65 место.

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