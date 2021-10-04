Уфа заняла последнее место в рейтинге популярных направлений туризма

Стало известно, что портал SuperJob провел опрос среди представителей экономически активного населения России из всех округов страны. Так, среди 1600 респондентов старше 18 лет желающих посетить столицу Башкирии в туристических целях оказалось настолько мало, что Уфа не только не вошла топ-15 рейтинга, но и заняла в нем последнюю строчку.