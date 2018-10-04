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В канун Дня Учителя родители школьников из Башкирии обратились к Путину
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В канун Дня Учителя родители школьников из Башкирии обратились к Путину

Сегодня, 11:49ОбществоТатьяна МайороваФото: oblgazeta.ru
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