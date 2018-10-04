Ученые: хронический недосып ведет к самоизоляции и одиночеству

Ученые отобрали для эксперимента 18 человек в возрасте 18-24 лет. Добровольцы проходили тесты выспавшимися и в состоянии недосыпа. Также участники исследования в рамках одного из заданий приближались друг к другу до тех пор, пока не скажут «стоп». Оказалось, что люди, которые хорошо выспались, подпускают к себе других людей намного ближе, чем после бессонной ночи. Об этом пишет газета «Известия».