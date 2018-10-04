Открытие «ПроМедицины»: спасение мира от апокалипсиса и экскурсии в операционную

2 октября при поддержке «Ъ-Уфа» состоялось официальное открытие клинико-диагностического центра «ПроМедицина». Теперь врачи, принимавшие пациентов на Авроры, 6 и Чернышевского 105/1, будут ждать уфимцев по новому адресу. Семь этажей – от косметологии и кабинетов первичной диагностики до операционной; 20-летний опыт; неизменное качество услуг и трепетное отношение к каждому гостю центра – здесь любое лечение станет не обузой или проблемой, а приятной необходимостью.

Презентацию провели в необычном формате квеста. Признаемся, такое мы видели впервые: три этажа клиники превратились в игровую площадку. По легенде, медицинский центр захватил опасный вирус, и команды журналистов на скорость должны были выполнить все необходимые задания, чтобы получить антидот – единственное возможное спасение от

Полтора часа загадок пролетели как несколько минут: вот в одном кабинете одержимый доктор просит обезвредить бомбу, затем инженер предлагает собрать трубопровод вслепую, после нас встречает агент ФБР и раздает устройства для «прослушки», чтобы мы выследили создателя.

За время игры удалось побывать в более чем десяти кабинетах, осмотреть коридоры и лестницы, операционную, стационар, краем глаза увидеть пожарные выходы и понять наверняка: в медицинском центре действительно есть все. Новое оборудование, светлая мебель, свежий ремонт и быстрый вай-фай (да, для некоторых отгадок мы прибегали к помощи великого Гугла, просим понять и

Светлана Погорецкая, генеральный директор холдинга «ПроМедицина»

«Современный уровень диагностического обследования – это очень важно. У нас пациент может получить все услуги в комплексе – от диагностики до лечебных мероприятий. Мы используем современные медицинские технологии, стараемся поддерживать высокий уровень диагностического исследования. В этом клинико-диагностическом центре собраны все наши специалисты, которые давно у нас работают, которые обучены нами. Это одни из лучших специалистов, мы ими очень дорожим, это самая большая ценность центра. Здесь две большие операционные, хирургический стационар, полный цикл стоматологии – от терапевтической до хирургической, плюс косметология, плюс пластическая хирургия – нам есть куда двигаться. Мы очень довольны тем, что у нас появились новые площади, новые возможности, и у нас есть повод для развития», – отметила генеральный директор холдинга «ПроМедицина» Светлана Погорецкая.