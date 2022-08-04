Какой будет погода в Уфе и Башкирии в августе 2022 года

При прогнозировании погодных условий в период с 12 по 31 августа сервис опирается на усреднённые данные за десять лет. Так, начиная с 12 августа на территорию республики ожидается снижение температуры. Во второй половине августа она может опускаться до +17 градусов тепла. В этот же период ожидается облачная погода с прояснениями.