Какой будет погода в Уфе и Башкирии в августе 2022 года

Погода этим летом в республике была по-настоящему разнообразной: проливные дожди с градом и грозами сменялись невыносимой жарой, и так несколько раз подряд в течение двух первых летних месяцев. Наступил август — близится новый учебный год и сбор урожая. О том, какая погода ждёт Башкирию в заключительный месяц лета 2022 года — в материале Mkset.
Так, по данным сервиса Яндекс.погода, средняя температура воздуха в республике в первой декаде текущего месяца составит от +24 до 30 градусов тепла. Осадки, согласно данным сервиса, в этот период не ожидаются — погода будет ясной либо с переменной облачностью.
Синоптики Башгидрометцентра также отмечают, что температура воздуха в период с первого по десятое августа в среднем будет выше на 1-2 градуса выше нормы.
При прогнозировании погодных условий в период с 12 по 31 августа сервис опирается на усреднённые данные за десять лет. Так, начиная с 12 августа на территорию республики ожидается снижение температуры. Во второй половине августа она может опускаться до +17 градусов тепла. В этот же период ожидается облачная погода с прояснениями.
Сайт Гисметео, в свою очередь, сообщает, что погода первая неделя месяца будет преимущественно солнечной. При этом, по данным сайта, 12 августа на территории республики ожидаются дожди с грозами. В период с 12 по 21 числа ожидается преимущественно тёплая погода с осадками — максимальная температура воздуха в этот период составит до +29 градусов тепла.
Начиная с 21 августа погода на территории республики погода будет облачной с высокой вероятностью выпадения осадков. Температура воздуха в этот период также понизится — ожидается от +14 до 20 градусов тепла. В ночное время температура может опускаться до +11 градусов.
Облачную погоду с прояснениями на территории республики также прогнозирует и сайт Рамблер/погода. По данным интернет-портала, температура воздуха в Башкирии в дневное время будет колебаться от +23 до 30 градусов тепла, ночью — от 17 до 21. Жара также начнёт спадать ближе ко второй половине месяца — от +19 до 26 градусов Цельсия.