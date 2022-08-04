Аукцион за 101 миллион рублей по поиску нового трамвайного перевозчика в Уфе отменили

Напомним, сегодня судьба уфимского трамвая, да и электротранспорта в целом не очень ясна. У муниципального управления электротранспорта (МУЭТ Уфы) огромные долги из-за которых 1 августа трамваи по Уфе могли бы не выйти на маршрут из-за долгов за электричество. Однако как можно заметить этого не произошло. Собственно как и никаких подвижек в судьбе муниципального предприятия.