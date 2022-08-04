Аукцион за 101 миллион рублей по поиску нового трамвайного перевозчика в Уфе отменили

Аукцион за 101 миллион рублей по поиску нового трамвайного перевозчика в Уфе отменили
Аукцион за 101 миллион рублей по поиску нового трамвайного перевозчика в Уфе отменили
Вчера, 09:39ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Извещение об отмене определения подрядчика разместили на сайте госзакупок 3 августа.

Будущее трамвая в Уфе становится все более туманным. Казалось бы город взялся искать нового подрядчика, да еще и со своим трамвайным парком, который должен был заменить обанкротившийся МУЭТ. Но нет, аукцион размещенный 29 июля отменили уже в понедельник 3 августа.

Причины на сайте госзакупок не значатся, однако указано основание — это решение заказчика, то есть города, дополнительная информация отсутствует, а документы не прикреплены.

Напомним, сегодня судьба уфимского трамвая, да и электротранспорта в целом не очень ясна. У муниципального управления электротранспорта (МУЭТ Уфы) огромные долги из-за которых 1 августа трамваи по Уфе могли бы не выйти на маршрут из-за долгов за электричество. Однако как можно заметить этого не произошло. Собственно как и никаких подвижек в судьбе муниципального предприятия.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы