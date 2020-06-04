Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий аэропортам

Так, чтобы получить субсидию, аэропорту следует обладать российской пропиской. Для предприятий с иностранным участием ввели ограничение: доля юридических лиц, которые зарегистрированы в низконалоговых юрисдикциях или офшорах, не должна в общей сложности превышать 50%.

Как пишет RNS, также получатель субсидии не может находиться в процессе реорганизации, ликвидации либо банкротства. Также не допускается наличие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом. Аэропорты, которые хотят получить субсидию, должны быть готовы к тому, что их проверят на предмет целевого расходования средств.