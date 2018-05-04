Нобелевскую премию по литературе в 2018 году вручать не будут
Шведская академия решила в нынешнем году отказаться от вручения Нобелевской премии по литературе.
Нобелевский комитет поддержал решение Академии. Об этом пишет портал rns.online.
Отказ от вручения в 2018 году Нобелевской премии по литературе не повлияет на награждения в других номинациях. Следующий лауреат Нобелевской премии по литературе будет назван в 2019 году.
По информации ВВС, отказ от вручения в этом году Нобелевской премии по литературе связан со скандалом разразившимся в Шведской академии. Так мужа члена Академии поэтессы Катарины Фростенсон фотографа Жана-Клода Арно подозревают в разглашении посторонним имен будущих победителей Нобелевской премии по литературе. Мужчину обвиняют еще и в сексуальных домогательствах. Сам Арно все обвинения в свой адрес опровергает.
Напомним, в апреле 2018 года из-за скандала из Шведской академии ушла ее постоянный секретарь Сара Даниус.