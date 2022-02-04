Январь холоднее декабря? Уфимцы ужаснулись счетам за отопление за месяц 2022 года

Январь холоднее декабря? Уфимцы ужаснулись счетам за отопление за месяц 2022 года
Январь холоднее декабря? Уфимцы ужаснулись счетам за отопление за месяц 2022 года
Сегодня, 15:56ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Квитанции за январь 2022 года с впечатляющими суммами к оплате за отопление жители публикуют в соцсетях.

Настала пора “писем счастья”, в почтовые ящики уфимцев легли квитанции, в том числе и за отопление. Суммы уфимцев в очередной раз впечатлили. Так, только в строке "отопление" суммы колеблются в районе 3-5 тысяч рублей.

Автор одного из подобных постов задается вопросом, который наверняка не чужд и всем остальным плательщикам.

Ну сколько можно, были что ли холодно? Все время окно открывала от духоты, зачем же так отапливать когда нет такой необходимости? А потом счета... обязательные к оплате.пользовательница соцсетей

С мнением автора соглашаются и другие уфимцы, рассказывая сколько им пришлось заплатить за тепло в этом месяце.

– Тоже была в шоке от суммы за отопление. 4 тысячи за 42 квадрата. У нас больше времени краники закрытые стоят, – пишет другая пользовательница.

Минимальная сумма к оплате за отопление в комментариях была обнаружена в размере 3,5 тысяч рублей за однокомнатную квартиру, площадь которой не уточнили. Также в комментариях недоумевают по какой же причине суммы к оплате за январь оказались выше декабрьских, когда в Уфе было куда морознее.

Хотя недоумение граждан носит регулярный характер и вряд ли кого-то удивит, то сама ситуация с солидными суммами за отопление является весьма удивительной в контексте того, что в конца января в мэрии отчитались о том, что уфимцы с начала отопительного сезона сэкономили 353 миллиона рублей. такое заявление было озвучено буквально за неделю до получения квитанций, 22 января. Напомним, что именно рассказали тогда в мэрии о небывалой экономии уфимцев на отоплении.

По словам пресс-службы мэрии, сэкономить столько денег удалось благодаря выполнению энергосберегающих работ за три месяца отопительного сезона по 79% жилых домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, обеспечена экономия по оплате отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, которая составила 353 миллиона рублей.

Чем спровоцирован “откат” после успешного с точки зрения экономии и энергосбережения, остается только гадать. Особенно понимая, что январь был значительно теплее декабря. Хотя это субъективные оценки, и в официальном сообщении МУП УИС о суммах платежей за отопление сообщается, что январь оказался куда холоднее декабря.

По данным МУП УИС средняя температура воздуха за период снятия была -12, 6 °C. в то время как в декабре она составляла –6 °C. Учитывая разницу температур, отпуск тепла значительно вырос. Следовательно, суммы за отопление в домах с общедомовыми приборами учёта тепловой энергии будут выше значений декабря 2021 года в среднем на 35%, в зависимости от температурных графиков. Вот такая вот арифметика от МУП УИС.пресс-служба МУП УИС

А вот БашРТС подобных заявлений не делали, в пресс-релизах на сайте компании-ресурсника сообщается следующее:

В большинстве случаев в домах с общедомовыми приборами учёта тепловой энергии , а это 91% от общего количества таких лицевых счетов, средний рост начислений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил не более 6%, при этом есть дома, где сумма за тепло оказалась даже ниже – таких лицевых счетов 27% от общего количества. В домах без ОДПУ ТЭ ежемесячные начисления производятся по нормативу, установленному Госкомитетом РБ по тарифам. Они будут равномерными в течение всего отопительного периода.пресс-служба БашРТС

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