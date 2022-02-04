Январь холоднее декабря? Уфимцы ужаснулись счетам за отопление за месяц 2022 года

Квитанции за январь 2022 года с впечатляющими суммами к оплате за отопление жители публикуют в соцсетях.

Настала пора “писем счастья”, в почтовые ящики уфимцев легли квитанции, в том числе и за отопление. Суммы уфимцев в очередной раз впечатлили. Так, только в строке "отопление" суммы колеблются в районе 3-5 тысяч рублей. Автор одного из подобных постов задается вопросом, который наверняка не чужд и всем остальным плательщикам. Ну сколько можно, были что ли холодно? Все время окно открывала от духоты, зачем же так отапливать когда нет такой необходимости? А потом счета... обязательные к оплате.пользовательница соцсетей С мнением автора соглашаются и другие уфимцы, рассказывая сколько им пришлось заплатить за тепло в этом месяце. – Тоже была в шоке от суммы за отопление. 4 тысячи за 42 квадрата. У нас больше времени краники закрытые стоят, – пишет другая пользовательница. Минимальная сумма к оплате за отопление в комментариях была обнаружена в размере 3,5 тысяч рублей за однокомнатную квартиру, площадь которой не уточнили. Также в комментариях недоумевают по какой же причине суммы к оплате за январь оказались выше декабрьских, когда в Уфе было куда морознее. Хотя недоумение граждан носит регулярный характер и вряд ли кого-то удивит, то сама ситуация с солидными суммами за отопление является весьма удивительной в контексте того, что в конца января в мэрии отчитались о том, что уфимцы с начала отопительного сезона сэкономили 353 миллиона рублей. такое заявление было озвучено буквально за неделю до получения квитанций, 22 января. Напомним, что именно рассказали тогда в мэрии о небывалой экономии уфимцев на отоплении. По словам пресс-службы мэрии, сэкономить столько денег удалось благодаря выполнению энергосберегающих работ за три месяца отопительного сезона по 79% жилых домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, обеспечена экономия по оплате отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, которая составила 353 миллиона рублей. Чем спровоцирован “откат” после успешного с точки зрения экономии и энергосбережения, остается только гадать. Особенно понимая, что январь был значительно теплее декабря. Хотя это субъективные оценки, и в официальном сообщении МУП УИС о суммах платежей за отопление сообщается, что январь оказался куда холоднее декабря. По данным МУП УИС средняя температура воздуха за период снятия была -12, 6 °C. в то время как в декабре она составляла –6 °C. Учитывая разницу температур, отпуск тепла значительно вырос. Следовательно, суммы за отопление в домах с общедомовыми приборами учёта тепловой энергии будут выше значений декабря 2021 года в среднем на 35%, в зависимости от температурных графиков. Вот такая вот арифметика от МУП УИС.пресс-служба МУП УИС А вот БашРТС подобных заявлений не делали, в пресс-релизах на сайте компании-ресурсника сообщается следующее: В большинстве случаев в домах с общедомовыми приборами учёта тепловой энергии , а это 91% от общего количества таких лицевых счетов, средний рост начислений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил не более 6%, при этом есть дома, где сумма за тепло оказалась даже ниже – таких лицевых счетов 27% от общего количества. В домах без ОДПУ ТЭ ежемесячные начисления производятся по нормативу, установленному Госкомитетом РБ по тарифам. Они будут равномерными в течение всего отопительного периода.пресс-служба БашРТС

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