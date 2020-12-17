В Уфе спасатели вытащили застрявшего котенка, который три дня просидел в диване

Первый вызов поступил от хозяев маленького котенка, который застрял в диване. Он просидел там три дня. Хозяева думали, что он сможет вылезти сам, но, когда звуки из дивана прекратились, пришлось вызвать спасателей. Малыш был жив, но сильно обезвожен.