В Уфе спасатели вытащили застрявшего котенка, который три дня просидел в диване

В Уфе спасатели вытащили застрявшего котенка, который три дня просидел в диване

Вчера, 10:27ОбществоКарина МамаеваPhoto: Управление гражданской защиты
В Управления гражданской защиты Уфы рассказали о помощи, оказанной братьям нашим меньшим. За сутки им удалось помочь троим животным, рассказали в управлении.

Первый вызов поступил от хозяев маленького котенка, который застрял в диване. Он просидел там три дня. Хозяева думали, что он сможет вылезти сам, но, когда звуки из дивана прекратились, пришлось вызвать спасателей. Малыш был жив, но сильно обезвожен.

После этого спасатели выехали на помощь 15-летней собаке. У четвероногого лапа застряла в карабине ошейника. К счастью, с помощью болтореза спасатели освободили лапу пса.

Третий случай произошел тем же днем. Семейная пара заметила кошку, которая сидела на дереве и не могла спуститься. Спасатели забрались при помощи лестница и достали пушистика, которого, к слову, прохожие решили взять домой.

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