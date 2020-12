Накануне вечером в Управление гражданской защиты поступил вызов от жительницы Уфы. Она рассказала о своей пятилетней дочери, которая оказалась в плену сиденья для унитаза.

Девочка надела на голову детское сидение и выбраться уже не смогла. Её мама также не смогла снять пластмассовое приспособление. Спасателям пришлось использовать слесарные инструменты, чтобы аккуратно освободить напуганного ребенка. Среди спасателей также был врач, которые проверил состояние здоровья ребенка. К счастью, девочка не получила никаких травм и в медицинской помощи не нуждалась.

