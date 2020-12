Радий Хабиров поздравил спасателей России с профессиональным праздником

По словам главы республики, Башкирия продолжит укреплять систему социальных гарантий сотрудников экстренных служб и создавать достойные условия службы.

Радий Хабиров подчеркнул, что спасатели первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях, укрощают природную стихию, борются за жизни людей, нередко рискуя собственной жизнью ради других. — [Вы] действуете грамотно, слаженно, оперативно. Так было и в ходе спасательных операций в Сибае, на «Полиэфе», других объектах. Неоценим ваш вклад в защиту жителей республики от распространения новой коронавирусной инфекции. Спасибо вам за вашу непростую, очень важную службу. По словам главы республики, Башкирия продолжит укреплять систему социальных гарантий сотрудников экстренных служб и создавать достойные условия службы. Добавим, что в 2020 году эта дата совпала с 30-летием МЧС России и пятилетием Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter