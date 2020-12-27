Радий Хабиров поздравил спасателей России с профессиональным праздником

— [Вы] действуете грамотно, слаженно, оперативно. Так было и в ходе спасательных операций в Сибае, на «Полиэфе», других объектах. Неоценим ваш вклад в защиту жителей республики от распространения новой коронавирусной инфекции. Спасибо вам за вашу непростую, очень важную службу.