Радий Хабиров поздравил спасателей России с профессиональным праздником

Радий Хабиров поздравил спасателей России с профессиональным праздником

Сегодня, 11:31ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
По словам главы республики, Башкирия продолжит укреплять систему социальных гарантий сотрудников экстренных служб и создавать достойные условия службы.

Радий Хабиров подчеркнул, что спасатели первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях, укрощают природную стихию, борются за жизни людей, нередко рискуя собственной жизнью ради других.

— [Вы] действуете грамотно, слаженно, оперативно. Так было и в ходе спасательных операций в Сибае, на «Полиэфе», других объектах. Неоценим ваш вклад в защиту жителей республики от распространения новой коронавирусной инфекции. Спасибо вам за вашу непростую, очень важную службу.

По словам главы республики, Башкирия продолжит укреплять систему социальных гарантий сотрудников экстренных служб и создавать достойные условия службы.

Добавим, что в 2020 году эта дата совпала с 30-летием МЧС России и пятилетием Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы