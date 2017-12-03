В Башкирии чиновник помог родственнице получить субсидию в 445 тысяч

Сейчас устанавливаются детали происшедшего.

Правоохранительными органами выявлен факт незаконного получения в мае 2015 года жительницей Кушнаренковского района Гульшат Емашевой денежной субсидии в размере 445 830 рублей на улучшение жилищных условий, установленной Постановлением Правительства РБ от 20.02.2015 № 49, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», сообщил Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией.

Установлено, что женщина в 2014 году обратилась в администрацию Кушнаренковского района Башкирии с заявлением о включении в состав участников данной программы. При этом к заявлению гражданки были предоставлены поддельные копии трудового договора и трудовой книжки, в соответствии с которыми последняя якобы значилась на должности землеустроителя в МУП «Добрый хлеб» (с. Кушнаренково), и могла претендовать на получение субсидии в качестве молодого специалиста, изъявившего желание постоянно проживать и работать по трудовому договору в агропромышленном комплексе (основное место работы) в сельской местности.