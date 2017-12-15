Драконы, лампы и тарелки: самые любопытные идеи на «Арт-Ёлка» в Уфе
Сегодня, 15:51КультураФото: Артур Салимов.
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Медиакорсеть публикует фоторепортаж дизайнерских идей.
На шоу-конкурс на самую креативную ёлку «Арт-Ёлка» было подано 328 конкурсных работ. В этом году было рекордное количество участников - от 4-летних малышей до 63-летних людей.
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В жюри конкурса были представители союза дизайнеров России, союза художников России, члены министерства политики и спорта республики и комитета по молодежной политике администрации Уфы.
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Конкурс проходил в рамках выставки-ярмарки «Индустрия праздника – Новый год». Она продлится до 16 декабря.
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