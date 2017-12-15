Драконы, лампы и тарелки: самые любопытные идеи на «Арт-Ёлка» в Уфе

Медиакорсеть публикует фоторепортаж дизайнерских идей.

На шоу-конкурс на самую креативную ёлку «Арт-Ёлка» было подано 328 конкурсных работ. В этом году было рекордное количество участников - от 4-летних малышей до 63-летних людей.