Шпионские штучки: Неизвестный иностранец пытался завербовать журналистов из Башкирии

Как минимум трое наших коллег пообщались по телефону с мужчиной, говорящим по-русски с ярко выраженным немецким акцентом, который предлагал сотрудничество за весьма хорошие для России гонорары. Однако, как выяснилось, в компании MC Group, которую он якобы представляет, о нем ничего не знают. Медиакорсеть решила прояснить ситуацию.

Мужчина представлялся Дитером Хафенстейнером и предлагал готовить журналистские обзоры для его компании. Попутно он настойчиво предлагал приехать в Германию познакомиться с его директрисой, которая после общения уже назначит жалованье российскому партнеру. Примечательно, что он активизировался, как правило, в канун выборов или масштабных митингов.

При этом от ответов на вопросы о подтверждающих его полномочия документах немец старательно уходил, поясняя, что всё это можно уточнить в соцсетях. Действительно, в Фейсбуке удалось обнаружить страницу данного человека, которая была украшена логотипом компании MC Group и, на первый взгляд, вполне внушала доверие. Судя по сайту компании, MC Group является глобальным коммуникационным агентством, имеющим филиалы более чем в 80 странах. Звучало как будто солидно. Однако общение с российскими журналистами из других регионов быстро помогло прояснить ситуацию.

- Дитер есть у меня в контактах, но я с ним не работала. Его предложение показалось мне очень подозрительным. Я тоже сразу заподозрила что-то неладное, потому что работаю светским обозревателем, ему нужны были экономические и политические темы, но я почему-то идеальный кандидат, - рассказала журналист из Екатеринбурга Дарья Кускова.

- Я тоже проверяла и не нашла никакой подтверждающей его слова информации, - сообщила коллега из Нижневартовска Александра Терикова. - Он слился в тот момент, когда я попросила прислать какие-нибудь документы. Я в шпионов не верю, хотя когда мы обсуждали с коллегой его предложение, она именно так и предположила. Не думаю, что настоящие шпионы так работают. Но задания его, прямо скажем, провокационные были. 14 июня он предложил созвониться по скайпу. Я согласилась. Не позвонил, как я и предполагала. С того момента и в соцсетях его больше не было видно.

По словам Александры, мы не первые, кто спросил ее о Дитере Хафенстейнере. По этому поводу с ней также связывалась молодая журналистка из Краснодара. Так что, судя по географии звонков, неведомый немец развил весьма бурную деятельность в России.

Журналист из Красноярска, который все-таки рискнул сотрудничать с Дитером, анонимно рассказал Медиакорсети, как это было. По его словам, немец заплатил ему щедрый гонорар около 30 евро за первый материал, но впоследствии стал откладывать дату перечисления следующих сумм, мотивируя это тем, что хочет сэкономить на комиссии за перевод средств и отправить всё сразу. В конце концов, немец просто перестал выходить на связь и стало очевидно, что это обман.

- Я связался с агентством MC Group, которое он якобы представлял, объяснил ситуацию и спросил, в чем причина задержки гонорара. Но там очень удивились и сообщили, что не знают никакого Дитера Хафенстейнера, такого сотрудника у них нет, - рассказал красноярский пострадавший журналист. – Я так понял, что агентство после общения со мной тоже намерено провести свое расследование. Они теряются в догадках по поводу того, чьи это происки – конкурентов или чересчур ушлых журналистов.

Наши собеседники сошлись во мнении, что так называемый Дитер вряд ли является шпионом, который действовал с целью выведать ценные сведения, тем более, что, как правило, большинство информации, которой располагают журналисты, сегодня быстро публикуется во Всемирной Сети.

Скорее всего, он является журналистом, который не хотел афишировать свое имя и свое издание. Нуждаясь в информации о событиях в России, но не имея возможности из-за санкций или по иным причинам работать в открытую, немецкий журналист решил получать инсайдерскую информацию, представляясь сотрудником всемирно известной компании.