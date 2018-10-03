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Шпионские штучки: Неизвестный иностранец пытался завербовать журналистов из Башкирии
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Шпионские штучки: Неизвестный иностранец пытался завербовать журналистов из Башкирии

Сегодня, 17:53ОбществоТатьяна МайороваФото: newsler.ru
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