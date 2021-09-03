СМИ: Российский производитель БАДов пытается вытеснить с рынка iHerb

Примечательно, что у концерна “Эвалар” есть и свои связи в Государственной думе – сын основательницы компании Александр Прокопьев неоднократно участвовал в думских выборах и избирался туда от Алтайского края. Поэтому стало ясно, почему ни прокуратура, ни сам суд не учитывал тот факт, что организация, которая выступила инициатором судебного спора с iHerb, связана с одним из их главных конкурентов в бизнесе.