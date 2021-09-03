СМИ: Российский производитель БАДов пытается вытеснить с рынка iHerb

Как сообщает newizv.ru, судебные разбирательства были инициированы из-за поступившей от исполнительного директора региональной общественной организации потребителей “Народный контроль” Николая Якушева жалобы. Стоит отметить, что на сайте продавца биологически активных добавок за 5 лет его работы не было опубликовано ни одного отчета о деятельности, а глава компании по документам являлся директором ООО “Биоформатор”. Это дочерняя компания одного из лидеров на отечественном рынке БАДов – алтайского производителя товаров для здоровья “Эвалар”.
Примечательно, что у концерна “Эвалар” есть и свои связи в Государственной думе – сын основательницы компании Александр Прокопьев неоднократно участвовал в думских выборах и избирался туда от Алтайского края. Поэтому стало ясно, почему ни прокуратура, ни сам суд не учитывал тот факт, что организация, которая выступила инициатором судебного спора с iHerb, связана с одним из их главных конкурентов в бизнесе.
Решение барнаульского суда о блокировке сайта iHerb вызвало негативный отклик у пользователей сети “Интернет”. Граждане выражают свое недовольство таким решением, отмечая, что власти лишают их возможности заказывать качественную продукцию для здоровья по относительно доступной стоимости.
Комментаторы, которые высказывают свое мнение под новостями о решении суда, обвиняют “Эвалар” в махинациях. В качестве примера некоторые люди упоминают, как несколько лет назад на iHerb запретили продавать мелатонин импортного производства, а далее продажу импортного мелатонина наладили представители “Эвалар”.
Ранее “Новые Известия” уже публиковали разоблачение БАДа “ОРВИС Пробиотик” производства “Эвалар”. Исследования новой пищевой добавки показали, что препарат не обеспечивает здоровье дыхательных путей в противовес тем обещаниям, о которых говорилось в рекламе продукта, так как в его составе нет необходимых для такого оздоровления компонентов. Также в составе не оказалось обещанных “алтайских трав”, возможно потому, что новинка была произведена в Испании.