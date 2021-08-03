Минеева рассказала о создании аппаратом омбудсмена и МТПП механизма по защите бизнеса

Татьяна Минеева отметила одно из обращений. Его автор — бизнесмен, которому отказали в льготной ставке по одному из пунктов в постановлении правительства Москвы № 424-ПП. Здесь имеется в виду предоставление заключения отраслевого органа власти Москвы о возможности получения бизнесом льготной поддержки. Столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей пожаловалась, что на любом функционирующем предприятии отраслевой орган всегда выявит замечания. В итоге бизнесмену не только дали негативное заключение, но и оштрафовали за нарушение. Получается, что лицо подвергли двойному наказанию за одно и то же нарушение.