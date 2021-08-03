Минеева рассказала о создании аппаратом омбудсмена и МТПП механизма по защите бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы сообщила, что, объединив усилия с МТПП, удалось разработать механизм, способный защитить предпринимателей. Новый механизм способствует разработке предложений в любых условиях, даже кризисных, пишет gorod55.ru.
В непростом 2020 году члены Московской торгово-промышленной палаты прислали команде Татьяны Минеевой примерно 100 предложений. В основном это были комплексные идеи. Столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей все еще сотрудничает с МТПП. В скором времени пройдет серия встреч с органами исполнительной власти Москвы. На них поговорят о системных инициативах 2019-2021 годов.
В целом в нынешнем году в аппарат столичного бизнес-омбудсмена прислали 1 512 обращений, касающихся имущественных вопросов.
Правозащитную деятельность Владимира Платонова, которую тот осуществлял, занимая должность сопредседателя ЦОП «Защита бизнеса», Минеева выделила особо.
В рамках заседания его участники побеседовали о поправках в закон столицы РФ от 19.12.2007 № 48 «О землепользовании в городе Москве» и в постановление правительства Москвы от 15.05.2012 № 199-ПП «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом городского имущества города Москвы». Нововведения должны упростить для бизнесменов заключение договора аренды участков земли с множественностью лиц на стороне арендатора.
Помимо этого, во время совещания были изучены вопросы об изменении Положения о межведомственной комиссии по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого бизнеса, которое утверждено постановлением правительства Москвы от 01.07.2013 № 424-ПП «О создании межведомственной комиссии по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства, а также внесении изменений в правовые акты правительства Москвы» в части исключения или замены обязательного требования о представлении заключения отраслевого органа о наличии оснований для предоставления субъекту малого бизнеса имущественной поддержки.
Татьяна Минеева отметила одно из обращений. Его автор — бизнесмен, которому отказали в льготной ставке по одному из пунктов в постановлении правительства Москвы № 424-ПП. Здесь имеется в виду предоставление заключения отраслевого органа власти Москвы о возможности получения бизнесом льготной поддержки. Столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей пожаловалась, что на любом функционирующем предприятии отраслевой орган всегда выявит замечания. В итоге бизнесмену не только дали негативное заключение, но и оштрафовали за нарушение. Получается, что лицо подвергли двойному наказанию за одно и то же нарушение.
Рабочая группа предлагает решить эту проблему, дав предпринимателям возможность запрашивать справку при наличии мелких нарушений требований отраслевого органа. Кроме того, надо сделать возможным получение справки после устранения нарушения, а не раз в год, как в наши дни.