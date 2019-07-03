В Японии дожди станут причиной эвакуации целого города

Такое решение приняли местные власти, сообщает 3 июля газета "Известия".

Метеорологи установили, что в ближайший день ливни усилятся и могут стать причиной масштабных бедствий: разливов рек, паводков и оползней.

Они призвали жителей города не дожидаться объявления тревоги и эвакуироваться самостоятельно.