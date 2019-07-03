Фото: pxhere.com
В Японии дожди станут причиной эвакуации целого города
3 июля, 16:49Общество
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Около 600 тысяч жителей города Кагосима будут эвакуированы в связи с обрушившимися на островной район Японии ливнями.
Такое решение приняли местные власти, сообщает 3 июля газета "Известия".
Метеорологи установили, что в ближайший день ливни усилятся и могут стать причиной масштабных бедствий: разливов рек, паводков и оползней.
Они призвали жителей города не дожидаться объявления тревоги и эвакуироваться самостоятельно.
За двое суток в районе выпало количество осадков, превышающее месячную норму. До 4 июля их уровень станет больше ещё примерно на 900 миллиметров.
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