Фото: pxhere.com
В Перми Business Class дали контракт почти на 4 млн руб для пиара депутатов
3 июля, 17:08Общество
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ООО «Центр деловой информации», являющееся учредителем и издателем газеты Business Class, выиграло аукцион на информирование граждан о деятельности депутатов Пермской Гордумы в печатных СМИ. Речь идет о сумме в 3,92 миллиона рублей
Вторым участником контракта с чиновниками стало пиар-агентство «МАРТ», пишет Рroperm.ru.
По техническому заданию СМИ должны готовить информационные материалы о самых важных политических, экономических, социальных и культурных событиях Перми, а также работе местных депутатов.В скором времени состоится подведение итогов еще двух конкурсов. Речь идет о подрядах на выполнение заказов по размещению аналогичных материалов на новостных сайтах и телевидении. Здесь общая стоимость работ составит еще три миллиона рублей.
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