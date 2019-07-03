В Перми Business Class дали контракт почти на 4 млн руб для пиара депутатов

По техническому заданию СМИ должны готовить информационные материалы о самых важных политических, экономических, социальных и культурных событиях Перми, а также работе местных депутатов.В скором времени состоится подведение итогов еще двух конкурсов. Речь идет о подрядах на выполнение заказов по размещению аналогичных материалов на новостных сайтах и телевидении. Здесь общая стоимость работ составит еще три миллиона рублей.