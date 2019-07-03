Ушел из жизни создатель автомобиля Ford Mustang

Ли Якокка пришел в Ford Motor Company в 1946 году. Сначала он работал простым инженером. По имеющимся данным, со временем Якокка возглавил команду, которая и разработала в 1964 году самый первый автомобиль марки Mustang. Спустя 14 лет, в 1978 году Генри Форд II уволил Якокку из своей компании.