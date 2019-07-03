Фото: pxhere.com
Ушел из жизни создатель автомобиля Ford Mustang
3 июля, 16:03Общество
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Накануне стало известно о смерти Ли Якокка, которого считают создателем машины Ford Mustang.
Авторазработчику было 94 года. Об этом информирует RNS.
Ли Якокка пришел в Ford Motor Company в 1946 году. Сначала он работал простым инженером. По имеющимся данным, со временем Якокка возглавил команду, которая и разработала в 1964 году самый первый автомобиль марки Mustang. Спустя 14 лет, в 1978 году Генри Форд II уволил Якокку из своей компании.
После увольнения из Ford Motor Company Ли Якокка получил должность главы корпорации Chrysler. Он работал на этом посту вплоть до 1995 года. Эксперты утверждают, что именно Ли Якокка спас Chrysler от банкротства в 1980-х годах прошлого века.
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