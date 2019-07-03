Экс-руководитель «Спурта» не согласна с решением суда

При этом банкир полностью признала свою вину, сообщает ФедералПресс 2 июля.

Однако Дутова заявила, что пошла на нарушение закона лишь для выполнения требований федеральной целевой программы, касающейся импортозамещения оборонных материалов.

В 2016 году, когда ВЭБ заморозил кредитование завода «КЗСК-Силикон», она действовала в обход требований Центробанка для получения кредита.