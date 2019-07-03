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Экс-руководитель «Спурта» не согласна с решением суда
3 июля, 18:59Общество
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Бывший руководитель АКБ «Спурт» Евгения Даутова планирует оспорить приговор суда.
При этом банкир полностью признала свою вину, сообщает ФедералПресс 2 июля.
Однако Дутова заявила, что пошла на нарушение закона лишь для выполнения требований федеральной целевой программы, касающейся импортозамещения оборонных материалов.
В 2016 году, когда ВЭБ заморозил кредитование завода «КЗСК-Силикон», она действовала в обход требований Центробанка для получения кредита.
Дутову признали виновной в злоупотреблении служебным положением и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии. «Спурт» лишили лицензии в 2017 году.
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