В Минобрнауки создадут новые требования к общежитиям

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Министерство науки и высшего образования России в партнерстве с вузами к 1 сентября разработают новые требования к общежитиям из-за пандемии коронавируса. Об этом на одной из телепрограмм рассказал руководитель Минобрануки России Валерий Фальков.
«Мы, прежде всего, в условиях эпидемии перешли на удаленный режим, но у нас работали общежития, и мы осознаем, что с 1 сентября всем хотелось бы работать в обычном формате», - пояснил он.
Также Фальков сказал о необходимости проведения анализа полученного опыта и выработке новых форматов и протоколов деятельности, пишет RNS.
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