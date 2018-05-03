Никифоров: в России могут заблокировать Viber

Доступ россиян к Viber ограничат в случае, если мессенджер не предоставит спецслужбам необходимых тем данных. Об этом пишет портал rns.online.

ФСБ может потребовать у Viber предоставить ключи шифрования. В случае отказа силовая структура обратится в суд, который вынесет решение в ее пользу. В итоге доступ к Viber на территории России будет заблокирован, сказал Никифоров.

Ранее по распоряжению ФСБ Роскомнадзор начал требовать от российских операторов связи блокировать россиянам доступ к Telegram. Решение о введении ограничения доступа к популярному мессенджеру было вынесено Таганским районным судом.