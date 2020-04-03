Эксперт назвал ложные симптомы коронавируса

Часть из них составляют ипохондрики - те, кто склонен выдумывать себе болезни, а часть - остальные люди, сообщает News.ru.

Иммунолог отметил, что сильные переживания могут привести ипохондриков к симптомам, характерным для COVID-19: повышенной температуре, боли в груди и кашлю. Однако отечность носа вряд ли будет таким признаком, потому что она редко бывает результатом волнений.

По словам специалиста, для оказания своевременной медпомощи необходимо вовремя узнать, не носят ли симптомы психосоматический характер. Если выяснится, что причина проблем - именно в этом, то потребуется помощь психолога или психотерапевта.