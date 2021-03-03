Глава Башкирии подписал указ о праздновании Дня Победы

Согласно указу, ведомствам поручено 7 мая организовать праздничный концерт в ГКЗ «Башкортостан», 9 мая — возложение цветов и венков в мемориальном комплексе парка Победы.
Агентству печати и СМИ выделено 344 тысячи рублей для организации изготовления поздравительных открыток, а также билетов для участников концерта.
Администрациям муниципалитетов рекомендовано организовать мероприятия по благоустройству воинских захоронений, возложение цветов и венков к памятникам, а также проведение шествия «Бессмертный полк» и другие культурно-массовые мероприятия. При этом необходимо обеспечить соблюдение мер безопасности в период пандемии.