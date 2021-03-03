Глава Башкирии подписал указ о праздновании Дня Победы

Глава Башкирии подписал указ о праздновании Дня Победы

Сегодня, 12:47ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о праздновании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на сайте правововй информации

Согласно указу, ведомствам поручено 7 мая организовать праздничный концерт в ГКЗ «Башкортостан», 9 мая — возложение цветов и венков в мемориальном комплексе парка Победы.

Агентству печати и СМИ выделено 344 тысячи рублей для организации изготовления поздравительных открыток, а также билетов для участников концерта.

Администрациям муниципалитетов рекомендовано организовать мероприятия по благоустройству воинских захоронений, возложение цветов и венков к памятникам, а также проведение шествия «Бессмертный полк» и другие культурно-массовые мероприятия. При этом необходимо обеспечить соблюдение мер безопасности в период пандемии.

День ПобедыБашкирияВеликая Отечественная войнаРадий Хабиров
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