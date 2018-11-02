Суд оставил без изменений приговор о штрафе Telegram на 800 тыс рублей

В конце сентября основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что на Telegram завели административный протокол, так как сервис отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования. После этого начался судебный процесс. Об этом пишет газета «Известия».

В апреле Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение о блокировке Telegram. Ведомство настаивало, что мессенджер должен предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей, чтобы силовики могли выявлять готовящиеся террористические акты. Если руководство Telegram передумает и выполнит требование Роскомнадзора, то блокировка мессенджера на территории России будет отменена.