Фото: pxhere.com
Минобороны РФ получила последний в этом году полк С-400
Вчера, 23:02Общество
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Концерн «Алмаз-Антей» передал Министерству обороны РФ последнюю в 2018 году часть поставок зенитного ракетного комплекса С-400.
Передача последнего в этом году полка С-400 прошла на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Перед тем, как отдать Минобороны РФ ракетные комплексы, концерн «Алмаз-Антей» протестировали оборудование на реальных воздушных целях. Об этом пишет газета «Известия».
Зенитно-ракетный комплекс «Триумф» может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров, а баллистические цели, которые летят со скоростью до 4,8 километров в секунду – на дальности до 60 километров. Россия собирается продать С-400 Китаю, Турции и Саудовской Аравии.
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