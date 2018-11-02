Минобороны РФ получила последний в этом году полк С-400

Передача последнего в этом году полка С-400 прошла на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Перед тем, как отдать Минобороны РФ ракетные комплексы, концерн «Алмаз-Антей» протестировали оборудование на реальных воздушных целях. Об этом пишет газета «Известия».