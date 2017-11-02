В Башкирии закрыли два сайта, рассказывавших об изготовлении взрывчатки

На одном из них продавали животных, занесенных в Красную книгу.

Гафурийский межрайонный суд удовлетворил требования прокурора о блокировке интернет-сайтов, признав их запрещенными к распространению на территории РФ.

Сотрудники прокуратуры выявили 2 сайта, на которых подробно рассказывали об устройстве и изготовлении взрывчатых устройств и продаже животных, занесенных в Красную книгу. Оба сайта были в открытом доступе и посмотреть информацию на них мог любой желающий.

В связи с этим, прокуратура района направила в суд заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Суд признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.