В Башкирии «доремонтируют» школу в Нижнетроицком

Информация в соцсетях стала причиной проверки школы в селе Нижнетроицком.

Сельчане жаловались на протекающую крышу, антисанитарные условия, «отсутствие сильных учителей», «резкое» сокращение числа учащихся. Требовали закрыть заведение и возить учеников в село Серафимовский. По информации в соцсетях следственные органы СУ СКР по Башкирии инициировали доследственную проверку. А прокуратура возбудила дело об административном правонарушении возбуждено в отношении директора школы села Нижнетроицкий Туймазинского района Башкирии.

- Установлено, что в школе не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. В здании протекает крыша, стены поражены грибком и плесенью, осыпается штукатурка. При этом с момента строительства учебного заведения в 1956 году полноценный капитальный ремонт строений не проводился. За последние два года был организован лишь частичный ремонт крыши, - сообщили в прокуратуре.

Правонарушение квалифицировано по ч.2 ст.6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей). Кроме того, надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц в части обеспечения условий безопасного пребывания учащихся в школе, достаточности выделения средств образовательному учреждению и их целевого использования. Также будет выяснено, каким образом контролирующие органы выдали заключение о готовности школы к новому учебному году. В адрес главы администрации района внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Медиакорсеть решила выяснить причины создавшейся ситуации.

В Нижнетроицком проблемы начались после закрытия «селообразующего» Башкирского суконного комбината еще в 90-х годах. Затем его реанимировали в виде Башкирского текстильного комбината, но он тоже обанкротился.

Причины протекания школьной крыши по большей части кроются в уменьшении казны Нижнетроицкого сельсовета. Нельзя сказать, что школой не занимались. Какова там реальная ситуация сейчас, рассказывает начальник управления образования администрации Туймазинского района Айгуль Ахметова:

- Здание этой школы очень старое, построено в 1956 году, но аварийным не признано, поскольку несущие конструкции пока в порядке. Ремонт протекающих участков кровли проводился в два этапа.

В 2016 году кровля была частично отремонтирована над столовой, переходом и санузлом. Рабочие провели демонтаж и монтаж покрытия старой кровли, сделали стяжки на новую, постелили утеплитель, провели пароизоляцию, отремонтировали и восстановили карнизы, оштукатурили стены. Технологию при этом не нарушали. Протекания кровли именно в этих местах нет. В 2017 году на устранение течи в оставшейся без ремонта части крыши было выделено более 288 тысяч рублей. Рабочие перекрыли кровлю малого и большого спортзалов в один слой, части библиотеки, мастерской, кабинета ОБЖ и частично – коридора (установлены капельники по всей длине и проложена полоса новой кровли шириной приблизительно 1 метр, вдоль основных стен). Капитальный ремонт крыши всего здания школы запланирован на 2018 год, косметический ремонт столовой запланирован с 20 ноября во время каникул.

- Количество учащихся за последние 10 лет снизилось, но ненамного: в 2007 году здесь обучалось 420 человека, в 2017 году - 402, - сказала Айгуль Ахметова. - На школьном автобусе 22 детей привозят из деревень Фрунзе и Чапаево. Что касается обучения детей в Серафимовском, для этого потребуется более 20 рейсов на автобусах марки ПАЗ. Таким количеством транспорта управление образования не располагает.

Успеваемость школьников по всем предметам стопроцентная, проще говоря «двоечников» в школе нет. С ЕГЭ справились все. Над повышением качества образования педагоги Нижнетроицкой школы работают, хотя ещё есть к чему стремиться. К примеру, по русскому языку этот показатель ГИА-9 в 2014-2015 учебном году составлял 30 процентов, в текущем – 62,07; математика – 25 (теперь 51,72). Английский язык в текущем году на уровне 100. Необходимо работать над качеством подготовки девятиклассников по таким предметам, как «биология», «информатика», «обществознание».

О качестве преподавания в школе говорят такие факты. Учащиеся активно участвуют в районных, республиканских, федеральных олимпиадах и конкурсах. По итогам олимпиады прошлого учебного года они заняли пять призовых мест. Кроме того, Данир Хайбуллин победил в номинации «Самый грамотный ученик в муниципальном конкурсе «Знаток родного языка». Ежегодно учащиеся школы принимают участие в конкурсах исследовательских работ. В 2016-2017 учебном году выступили 5 человек, один ученик стал призёром в разделе «Литература». Одним из призёров республиканской научно-практической конференции «Старт в науку» также стал один из учеников Нижнетроицкой школы Роман Баранов (9 класс).