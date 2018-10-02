Рособрнадзор: в России 5% учащихся ВУЗов являются иностранцами
По данным Рособрнадзора, число иностранных студентов в российских ВУЗах составляет 5% от общего числа учащихся.
С каждым годом тенденция только растет. Об этом пишет RNS.
С января по октябрь 2018 года организация Главэкспертцентр (структура Рособрнадзора) дала консультацию по вопросу признания иностранного образования 64 000 заинтересованных лиц. Это на 2 000 больше, чем за тот же период 2017 года.
За указанный промежуток времени ведомство признало 15 500 документов об иностранном образовании, что на 3 000 больше чем в прошлом году. На сегодняшний день в ВУЗах России учатся свыше 250 000 иностранцев (5% от общего числа студентов).
В Рособрнадзоре рассказали, что мигранты, которые приезжают в Россию учиться или работать, должны подтвердить уровень заявленного образования или квалификации. Это касается выходцев из государств, с которыми у России нет договоренности о взаимном признании документов об образовании. Сейчас такие договоренности РФ имеет с более чем 70 странами мира.