Рособрнадзор: в России 5% учащихся ВУЗов являются иностранцами

С каждым годом тенденция только растет. Об этом пишет RNS.

С января по октябрь 2018 года организация Главэкспертцентр (структура Рособрнадзора) дала консультацию по вопросу признания иностранного образования 64 000 заинтересованных лиц. Это на 2 000 больше, чем за тот же период 2017 года.

За указанный промежуток времени ведомство признало 15 500 документов об иностранном образовании, что на 3 000 больше чем в прошлом году. На сегодняшний день в ВУЗах России учатся свыше 250 000 иностранцев (5% от общего числа студентов).