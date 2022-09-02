В Ярославле депутаты КПРФ просят Мишустина предотвратить транспортную катастрофу

В Ярославле депутаты партии КПРФ на своем официальном сайте выложили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой остановить беспредел с общественным транспортом в городе.

Как отмечается в письме, состояние общественного транспорта в Ярославле не самое лучшее. Проблему осложняет и то, что счета главных муниципальных транспортных компаний («Яргорэлектротранса» и «ПАТП №1 города Ярославля») арестовали, а также арестовали 38 автобусов ПАТП-1 и даже сняли с госрегистрации из-за трехмесячного долга по лизинговым платежам, передает echo76.ru. Первый секретарь Ярославского областного комитета КПРФ Михаил Парамонов заявил, что транспорт сильно изношен, средств предприятий на запчасти не хватает, из-за чего коллектив ПАТП-1 даже выходил на забастовку. “Создается ощущение, что предприятия планомерно ввергали в кризис, вели их к банкротству, чтобы потом продать”, - заявил Парамонов. Отмечается, что при мэре Владимире Слепцове выдвинули новые требования к автоперевозчикам, местные перевозчики начали брать кредиты, появилась надежда на то, что все изменится к лучшему. Однако этого не произошло. Новый глава города Владимир Волков привлек иногородних перевозчиков и передал им самые выгодные маршруты Ярославля. При этом местныечастные перевозчики оказались вытеснены, муниципальные, которые взяли в лизинг новый транспорт, остались без основных доходов.. Депутат ярославской думы Эльхан Мардалиев назвал происходящее на рынке пассажирских перевозок в Ярославле безобразием. «За последние три года после так называемых транспортных реформ вместо нового комфортабельного транспорта для местных перевозчиков, в том числе доступного для людей с ограниченными возможностями здоровья, мы получили иногородних перевозчиков с разрушающимися пазиками, которые еженедельно ломаются или попадают в аварии», - добавил он. Авторы обращения заявили, что причина происходящего в том, что приоритет у коммерческих перевозчиков на основных маршрутах. При этом с рынка вытесняются местные компании, в том числе и муниципальные. «Если срочно не принять меры, то муниципальный пассажирский транспорт в Ярославле может исчезнуть как таковой», - говорится в письме от КПРФ Михаилу Мишустину.

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