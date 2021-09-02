В Уфе двух детей, которые выпали из окна первого этажа, забрали у матери

В Уфе двух детей, которые выпали из окна первого этажа, забрали у матери
В Уфе двух детей, которые выпали из окна первого этажа, забрали у матери
Вчера, 15:22ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Органы опеки временно поместили в Дом малютки 3-летнюю девочку и 11-месячного малыша, которые на прошлой неделе выпали из окна первого этажа. Об этом сообщила сама родительница.

Стало известно, что органы опеки приняли решение временно поместить в Дом малютки 3-летнюю девочку и 11-месячногого малыша, которые 29 августа выпали из окна первого этажа. Как сообщает редакция программы «Честно говоря», мать находится в шоке и пытается вернуть детей в семью. Известно, что ранее семья не стояла на учете у социальных служб, следовательно, и позиционировалась как благополучная.

Напомним, что трагедия чуть было не произошла 29 августа в Уфе. Прохожий заметил, что из окна первого этажа выпала трехлетняя девочка за ней уже хотел отправиться и 11-месячный братик, но его успели поймать «на лету». Известно, девочку госпитализировали, однако позже отпустили домой.

В Башкирии за последний месяц не раз дети решают исследовать мир через окна. Так, 26 августа в Уфе 4-летний мальчик чудом остался жив после прогулки по карнизу 9 этажа. На место выехали экстренные службы, однако ребенок сам нашел путь обратно и даже прикрыл за собой створку окна. Также 18 августа в Уфе из окна первого этажа выпал маленький ребенок, однако приземлился он в приямок в стене дома, откуда уже достала женщина, которая вышла на плач малыша. В квартире находились отец и бабушка.

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