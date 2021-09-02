Три ВУЗа Башкирии попали в мировой рейтинг университетов

Стало известно, что Британский журнал Times Higher Education включил в мировой рейтинг университетов БашГУ, УГАТУ и УГНТУ. Так, БашГУ и УГАТУ разместились на 1201+ месте из 1600 возможных. Число 1201+ обуславливается тем, что многие университеты имеют похожие критерии оценки. Что касается УГНТУ, то пока у него нет определенного места в рейтинге, так как данные еще анализируются.