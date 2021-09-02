Три ВУЗа Башкирии попали в мировой рейтинг университетов

Три ВУЗа Башкирии попали в мировой рейтинг университетов
Три ВУЗа Башкирии попали в мировой рейтинг университетов
Вчера, 18:28ОбществоЭлина СайфрановаФото: Facebook
Британский журнал Times Higher Education включил в список БашГУ, УГАТУ и УГНТУ.

Стало известно, что Британский журнал Times Higher Education включил в мировой рейтинг университетов БашГУ, УГАТУ и УГНТУ. Так, БашГУ и УГАТУ разместились на 1201+ месте из 1600 возможных. Число 1201+ обуславливается тем, что многие университеты имеют похожие критерии оценки. Что касается УГНТУ, то пока у него нет определенного места в рейтинге, так как данные еще анализируются.

Занимательно, что всего в рейтинг вошли рекордные 60 российских высших учебных заведений. Известно, что оценивались ВУЗы по 13 показателям, среди которых есть преподавание, исследовательская работа, и цитируемость.

Напомним, что этой весной стало известно о слиянии БашГУ и УГАТУ.Так, теперь уже один университет будет носить гордое название «Уфимский университет науки и технологии» — УУНТ. Несмотря на протесты студентов и сотрудников учреждений решение было принято окончательно, ведь за слияние проголосовали ученые советы образовательных учреждений.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы