Три ВУЗа Башкирии попали в мировой рейтинг университетов

Стало известно, что Британский журнал Times Higher Education включил в мировой рейтинг университетов БашГУ, УГАТУ и УГНТУ. Так, БашГУ и УГАТУ разместились на 1201+ месте из 1600 возможных. Число 1201+ обуславливается тем, что многие университеты имеют похожие критерии оценки. Что касается УГНТУ, то пока у него нет определенного места в рейтинге, так как данные еще анализируются.
Занимательно, что всего в рейтинг вошли рекордные 60 российских высших учебных заведений. Известно, что оценивались ВУЗы по 13 показателям, среди которых есть преподавание, исследовательская работа, и цитируемость.
Напомним, что этой весной стало известно о слиянии БашГУ и УГАТУ.Так, теперь уже один университет будет носить гордое название «Уфимский университет науки и технологии» — УУНТ. Несмотря на протесты студентов и сотрудников учреждений решение было принято окончательно, ведь за слияние проголосовали ученые советы образовательных учреждений.