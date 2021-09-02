Кандидаты в депутаты Государственной думы 2021 года

Очевидно, что эта необходимость была продиктована грянувшей в 2019 году пандемией коронавируса. 2020-й и вовсе оказался под властью тотального локдауна в связи с тем, что высокая степень заражения не позволяла гражданам активно контактировать, свободно передвигаться и, по сути, заперла людей по домам. В этой связи была продумана система выборов, минимизирующая риски заражения, – если однодневный поток избирателей разделить на три дня, то это позволит избежать скоплений избирателей на участках и учесть соблюдение дистанции при организации работы участковых комиссий.