Кандидаты в депутаты Государственной думы 2021 года

Многодневность выборов стала важным фактором для Республики Башкортостан, где в этом году пройдут многоуровневые выборы. В списке избираемых представлены не только кандидаты в Госдуму, но и кандидаты в Курултай и другие органы самоуправления. О том, как проходит подготовка к выборам-2021 в Башкортостане, читайте в нашем материале.
Нынешние выборы в Госдуму существенно отличаются от выборов прошлого, седьмого созыва, так как с 2016 года в избирательное законодательство был внесен ряд изменений (поправки были приняты 31 июля 2020 года). Одно из неожиданных новшеств – это так называемое многодневное голосование. Теперь по закону всенародные референдумы могут проводиться в течение нескольких дней, но не более трех.
Очевидно, что эта необходимость была продиктована грянувшей в 2019 году пандемией коронавируса. 2020-й и вовсе оказался под властью тотального локдауна в связи с тем, что высокая степень заражения не позволяла гражданам активно контактировать, свободно передвигаться и, по сути, заперла людей по домам. В этой связи была продумана система выборов, минимизирующая риски заражения, – если однодневный поток избирателей разделить на три дня, то это позволит избежать скоплений избирателей на участках и учесть соблюдение дистанции при организации работы участковых комиссий.
Еще одним новшеством этих выборов стало введение экспериментального дистанционного голосования и отказ от бумажных бюллетеней в пользу цифровых. Опять же пандемия и локдаун показали целесообразность и актуальность такого шага. Отметим, что пока к данной системе имеют доступ не все россияне, а только города федерального значения – Москва и Севастополь, а также жители Ярославской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Курской областей.
Также поправками утверждены виды голосования без помещений – например, в очень отдаленных уголках, в которых затруднено транспортное сообщение. Там можно проголосовать в местах общего пользования.
Для того чтобы повысить явку избирателей, утверждены голосования по месту пребывания. Так, граждане, которые не могут прийти на выборы по месту постоянной прописки, могут проголосовать по адресу фактического нахождения, на ближайшем участке.
Итак, согласно Указу президента о назначении выборов депутатов Государственной думы от 17 июня, датами проведения выборов Центризбирком назвал 17, 18 и 19 сентября. При этом еще одним нововведением является отмена традиционного Дня тишины, когда все политические партии прекращают агитационные мероприятия для того, чтобы избиратели могли сделать осознанный выбор.
В Башкирии выборы в Госдуму - 2021 проходят как в очном режиме, так и в онлайн-формате при помощи приложения «Мобильный избиратель». Но основной упор местный ЦИК все-таки делает на очную явку, ожидая большого наплыва избирателей. Всего в республике шесть избирательных округов: Уфимский, Белорецкий, Благовещенский, Нефтекамский, Салаватский и Стерлитамакский. Соответственно, кандидаты в Госдуму будут бороться за 12 депутатских мандатов из общего количества в 450.
Выборы в Курултай (Госсовет или внутренний парламент республики) пройдут по трем избирательным округам: Буйском, Краснохолмском и Толбазинском. Наряду с этим жители Башкирии выберут депутатов в местные органы самоуправления, а именно городские советы Уфы, Салавата и Межгорья (в последних двух городах состоятся дополнительные выборы).
Ожидается, что в Башкирии откроется более 3 364 избирательных участков. Глава местного Избиркома Илона Макаренко отметила, что участки будут достойно организованы и оборудованы. Большинство участков оснастят камерами видеонаблюдения. Гражданам будут предоставлены индивидуальные средства защиты, на каждом пункте поставят санитайзеры для дезинфекции. Перед днем голосований обработают даже бланки бюллетеней. Все сотрудники обязаны пройти вакцинацию и предоставить соответствующие сертификаты.
В выборах в Государственную думу восьмого созыва в 2021 году участвуют 14 партий, которым не требовалось собирать подписи, чтобы зарегистрировать своих кандидатов. Вот этот перечень политических блоков:
Это так называемый общефедеральный список партий, который будет указан в каждом избирательном бюллетене. Опять же новшество – раньше в списке не должно было быть более 10 партий. Сейчас же их число расширено до пятнадцати.
Те, кто хорошо знаком с политической повесткой, без труда увидит в этом списке и новых игроков. Так, партия «Новые люди» была образована всего лишь в прошлом году бизнесменом Алексеем Нечаевым, который и возглавляет блок. Партия выступает за обновление системы действующей власти по всем аспектам, вовлечение населения в процесс создания и принятия законов, повышение бизнес- и финансовой грамотности, в частности, путем введения в школы основ предпринимательства.
Еще один новый блок – партия «Зеленая альтернатива». Ее в 2020 году создал экоактивист Руслан Хвостов на базе одноименного общественного движения, основанного в 2019 году. Лидер партии и его сподвижники ратуют за более активное лоббирование вопросов экологии, пересмотр законодательных актов с целью усилить защиту окружающей среды, сокращение выбросов в атмосферу.
Изменилось название, а вместе с ним и многие программные установки у партии «Справедливая Россия» после слияния с блоками «За правду!» Захара Прилепина и «Патриотами России» Геннадия Семигина. Теперь оба политика вместе с бессменным лидером справороссов Сергеем Мироновым возглавили на выборах федеральный список обновленной партии «Справедливая Россия – За правду».
Перемены коснулись и партии РПСС. Ранее она называлась КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости). Под таким названием она была создана в 2012 году политтехнологом Андреем Богдановым. Партия еще ни разу не участвовала в думских выборах (кампанию 2016 года они пропустили), и перед своим дебютом решили сделать, как сейчас принято говорить, апгрейд. Блок сменил название и пригласил в команду медийное лицо – известного телеведущего и журналиста Максима Шевченко. Партия выступает за социальное равенство в обществе. Программа РПСС заявляет о равных возможностях для каждого гражданина и справедливой оплате труда.
В выборах в Госдуму по Республике Башкортостан наблюдается следующая ситуация: 14 блоков выдвинули по спискам 94 кандидата. Больше всего выдвиженцев у ЕР - 14 человек, у КПРФ и Партии пенсионеров – по шесть, у справороссов – восемь, у ЛДПР – три, у «Зеленых» и «Партии Роста» - по десять и т. д.
От одномандатных округов в голосовании участвуют 58 кандидатов. Все они представляют какое-либо политическое объединение. Самовыдвиженцев изначально было мало. В итоге никого из них так и не зарегистрировали по причине недобора подписей.
На выборы в Курултай Республики Башкортостан партиями выдвинуты 11 кандидатов, и все они получили регистрацию. Что касается выборов в местные органы самоуправления (включая и городской советы Уфы), тот тут поборются более 800 претендентов – представителей восьми политических партий. Все кандидаты претендуют на 303 депутатских мандата. В этой связи нынешние выборы в Башкирии считаются проходящими в условиях большой конкурентности.
В рамках выборов-2021 в Башкирии нет ни одного самовыдвиженца, поскольку все они сошли с предвыборной дистанции на этапе регистрации подписей, об этом сообщает местный Центризбирком. Хотя изначально были заявлены сильные кандидаты – действующие журналисты, предприниматели, общественные активисты.
Так, по Уфимскому одномандатному округу выдвинулась блогер и директор ООО «Интернет профессионал» Евгения Куцуева, по Салаватскому одномандатному округу сразу три претендента - предприниматель Иван Белов, бывший телеведущий башкирского телевидения Тагир Вахитов и электромонтер Александр Кондратец.
Отказал Избирком в регистрации и уфимскому самовыдвиженцу, лидеру объединения «Дворы наши» Леониду Бирюкову. Политик планировал баллотироваться в городской совет депутатов Уфы. После отказа Бирюков подал в суд, а после несправедливого, по его мнению, решения инстанции и вовсе обратился в Верховный суд и теперь ждет объективного решения.
Среди кандидатов в депутаты Госдумы было отказано в регистрации выдвиженцу от партии «Яблоко» Эмилю Шаймарданову. Причиной стало то, что в своем заявлении будущий депутат не указал, что в 2006 году был осужден по статье «Мошенничество». И хотя Шаймарданов предоставил документы об ошибочном причислении его к экс-заключенным, регистрировать его отказались. Только после обращений в Верховный суд ЦИК все-таки зарегистрировал активиста кандидатом от Стерлитамакского одномандатного округа, и Шаймарданов попал в заветный состав выдвиженцев.
Отметим, что не отмечено случаев снятия кандидатов за связь с оппозицией или наличие зарубежных активов.
Нельзя не отметить тот факт, что выборы в России в 2021 году коснутся не только депутатов. В девяти субъектах РФ должен решиться вопрос о губернаторах. Напомним, речь идет о республиках Мордовия, Тыва и Чечня, Тверской, Пензенской, Белгородской и Тульской областях, а также Хабаровском крае. Здесь 19 сентября пройдут прямые выборы глав регионов.
В Пензенской и Белгородской области, Хабаровском крае и Мордовии голосование будет досрочным, так как сейчас в субъектах нет постоянных руководителей, действуют врио губернаторов. В Хабаровском регионе это Михаил Дегтярев, который временно назначен вместо Сергея Фургала, покинувшего пост в 2020 году после криминального скандала. А Пензенский край сейчас возглавляет Олег Мельниченко, заступивший на ответственный пост после ареста губернатора Ивана Белозерцева весной этого года. Напомним, пензенского политика задержали после громкого коррупционного скандала, фигурантом которого стал известный в сфере фармбизнеса предприниматель Борис Шпигель.
Три кавказские республики – Дагестан, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия – Алания тоже изберут своих руководителей, но уже в рамках непрямых выборов. В этом случае решение будет принято большинством голосов на народных собраниях республик.
Выборы в Башкирии проходят очень организованно. Ожидается, что видеонаблюдение будет организовано в 1384 помещениях. Будет задействовано 230 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КоИБ). ЦИК отмечает, что численность избирателей на начало года составляла около трех миллионов человек, поэтому явку ожидают высокую.
Все участки будут оснащены средствами санитарной гигиены в целях избежать заражения коронавирусом.
В башкирском Центризбиркоме отметили, что каждый из представленного списка кандидатов является достойным представлять регион в парламенте страны. Но народ должен сам выбрать своих избранников, которые будут продвигать интересы субъекта в Госдуме.