Следком Башкирии начал проверку по факту падения ребенка в колодец

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы начал проводить доследственную проверку по факту падения мальчика в канализационный люк. Об этом сообщила пресс-служба Следкома Башкирии.
Предварительно, 1 августа примерно в 12:00 часов пятилетний мальчик во время прогулки с родителями по улице Максима Рыльского возле торгово-сервисного центра «Гагаринский» наступил на люк и упал прямо в него. Отцу вместе с очевидцами сразу же удалось вытащить ребёнка.
В ведомстве организовали комплекс следственно-оперативных мероприятий, ребёнку предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу. После проверки ответственным за содержание инженерных сетей на этом участке дадут правовую оценку.
Напомним, мальчик после произошедшего попал в больницу. Ранее отмечалось, что крышка колодца была не видна из-за газонной травы.