Следком Башкирии начал проверку по факту падения ребенка в колодец

Следком Башкирии начал проверку по факту падения ребенка в колодец
Следком Башкирии начал проверку по факту падения ребенка в колодец
Вчера, 18:10ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Управление гражданской защиты по Уфе
Cледователи устанавливают обстоятельства падения ребёнка в люк.

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы начал проводить доследственную проверку по факту падения мальчика в канализационный люк. Об этом сообщила пресс-служба Следкома Башкирии.

Предварительно, 1 августа примерно в 12:00 часов пятилетний мальчик во время прогулки с родителями по улице Максима Рыльского возле торгово-сервисного центра «Гагаринский» наступил на люк и упал прямо в него. Отцу вместе с очевидцами сразу же удалось вытащить ребёнка.

В ведомстве организовали комплекс следственно-оперативных мероприятий, ребёнку предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу. После проверки ответственным за содержание инженерных сетей на этом участке дадут правовую оценку.

Напомним, мальчик после произошедшего попал в больницу. Ранее отмечалось, что крышка колодца была не видна из-за газонной травы.

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