Число обращений от бизнесменов к Минеевой выросло на 10% за I полугодие 2021 года

Число обращений от бизнесменов к Минеевой выросло на 10% за I полугодие 2021 года
Число обращений от бизнесменов к Минеевой выросло на 10% за I полугодие 2021 года
Вчера, 18:58ОбществоФото: фрагмент видео
По итогам первой половины текущего года количество обращений к бизнес-омбудсмену Москвы Татьяне Минеевой достигло 1 100. Это больше показателя за аналогичный период 2020 года на 10%.

В данную статистику не вошли 2 500 обращений, связанных не с проблемами, которые требуют реагирования, а с инициативами о мерах помощи в период эпидемии новой коронавирусной инфекции. Об этом информирует tass.ru.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве, в январе-июне число письменных и устных обращений превысило 1 100. Рост составил 10%. Статистика не учла 2 500 обращений, касающихся не проблем, требующих реагирования, а идей о мерах поддержки в сложных эпидемиологических условиях.

Татьяна Минеева добавила, что уже скоро порядка 60 предложений в рамках ежегодного доклада представят градоначальнику Москвы Сергею Собянину. Все озвученные идеи предварительно согласованы с представителями сообщества предпринимателей, а также ответственными государственными ведомствами города.

Институт бизнес-омбудсмена Москвы возник в 2014 году. Уполномоченного по защите прав предпринимателей назначает глава города на пять лет, после согласования с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей. В конце февраля 2019 года Сергей Собянин назначил на пост бизнес-омбудсмена Москвы Татьяну Минееву.

Отметим, что экосистема столичного уполномоченного по защите прав предпринимателей Татьяны Минеевой занята развитием сети общественных приемных. Там московские бизнесмены смогут получать бесплатные консультации и поддержку по разным, например сугубо отраслевым, вопросам.

В июле 2021 года в Москве начал работать проект «Летняя школа молодого предпринимателя». Он создан для молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет. Проект предусматривает много мероприятий как в виде очных встреч, так и в формате онлайн-дискуссий, лекций и консультаций. Организаторы приглашают к сотрудничеству специалистов и бизнесменов из различных сфер, все желающие могут участвовать в каждом мероприятии бесплатно.

Кроме того, в столице РФ открылась приемная по вопросам оценочной деятельности и судебной экспертизы. В ее стенах участники экосистемы оказывают предпринимателям прямую юридическую помощь. Бизнесмены могут повысить свою правовую грамотность.

В минувшем месяце в Москве открыли общественную приемную бизнес-омбудсмена в Москве по вопросам культуры. Ее сотрудники занимаются поддержкой роста индустрии. Специалисты приемной ответят на «точечные» запросы предпринимателей.

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