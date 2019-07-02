Россия провела первое испытание новой ракеты ПРО

Об этом 2 июля сообщили представители Министерства обороны РФ, информирует газета «Известия» .

Пуск был выполнен с полигона Сары-Шаган. Отмечается, что ракета достигла условной цели с необходимой точностью. Таким образом, поставленная задача была успешно выполнена.