Фото: pxhere.com
Россия провела первое испытание новой ракеты ПРО
2 июля, 21:10Общество
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ВКС (воздушно-космические силы) РФ запустили новую ракету системы ПРО (противоракетной обороны) на территории Казахстана.
Об этом 2 июля сообщили представители Министерства обороны РФ, информирует газета «Известия».
Пуск был выполнен с полигона Сары-Шаган. Отмечается, что ракета достигла условной цели с необходимой точностью. Таким образом, поставленная задача была успешно выполнена.
Система ПРО необходима для обеспечения безопасности России при воздушных и космических ударах.
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