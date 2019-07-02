Netflix показал зрителям первые кадры «Ведьмака»

На них можно увидеть лицо главного героя - Геральта, которого играет актер Генри Кавилл, сообщает газета «Известия» 2 июля.

Кроме этого, на Netflix размещены кадры с участием других персонажей фильма - Йеннифер и Цири в исполнении Ани Чалотра и Фрейи Аллан. На официальном профиле сервиса в Twitter также размещен рекламный постер с Кавиллом.