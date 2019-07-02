Netflix показал зрителям первые кадры «Ведьмака»

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На сервисе Netflix были опубликованы промо-кадры к сериалу «Ведьмак», премьерный показ которого состоится в конце 2019 года.
На них можно увидеть лицо главного героя - Геральта, которого играет актер Генри Кавилл, сообщает газета «Известия» 2 июля.
Кроме этого, на Netflix размещены кадры с участием других персонажей фильма - Йеннифер и Цири в исполнении Ани Чалотра и Фрейи Аллан. На официальном профиле сервиса в Twitter также размещен рекламный постер с Кавиллом.
Сериал «Ведьмак» создан по мотивам книг Анджея Сапковского.
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