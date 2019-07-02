Лауреатов премии «Медиа-менеджер России» определят 4 июля

Как сообщает издание «Новые известия», награду вручают в 10 номинациях по 23 категориям. В 2019 году в списке лауреатов находятся такие именитые деятели медиаиндустрии, как главный редактор RT Маргарита Симоньян, генеральный директор медиахолдинга 1st MediaInvest Федор Щербаков, управляющий директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью ООО «УК «Роснано» Елена Санарова, генеральный директор ООО «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова и другие.

В текущем году поддержку в проведении мероприятия оказали 62 компании, среди которых общественные организации, средства массовой информации, коммерческие предприятия.

Генеральный директор телекомпании «Мастер решений» Анна Кременецкая подчеркнула, что премия «Медиа-менеджер России» является поистине уникальной. Она отметила, что это главная награда, получить которую предоставляется шанс настоящим профессионалам медиасферы.

Директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola HBC Russia Ирина Архипова рассказала, что сотрудничество с организаторами премии принесло ей массу положительных эмоций. По ее словам, это настоящее признание в России. Архипова отметила, что премия помогает в решении важных вопросов для медиа, связанных с коммуникациями, обществом и государством.

Генеральный директор ОАО АПФ «Фанагория» Петр Романишин положительно высказался относительно идеи поддерживать выдающихся представителей медийной сферы.