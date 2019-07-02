Лауреатов премии «Медиа-менеджер России» определят 4 июля
Вручение Национальной премии «Медиа-менеджер России» состоится 4 июля. Мероприятие проводится вот уже в 19 раз. Награда уже стала одной из ключевых для топ-менеджеров СМИ, рекламной и PR-индустрии.
Как сообщает издание «Новые известия», награду вручают в 10 номинациях по 23 категориям. В 2019 году в списке лауреатов находятся такие именитые деятели медиаиндустрии, как главный редактор RT Маргарита Симоньян, генеральный директор медиахолдинга 1st MediaInvest Федор Щербаков, управляющий директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью ООО «УК «Роснано» Елена Санарова, генеральный директор ООО «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова и другие.
В текущем году поддержку в проведении мероприятия оказали 62 компании, среди которых общественные организации, средства массовой информации, коммерческие предприятия.
Генеральный директор телекомпании «Мастер решений» Анна Кременецкая подчеркнула, что премия «Медиа-менеджер России» является поистине уникальной. Она отметила, что это главная награда, получить которую предоставляется шанс настоящим профессионалам медиасферы.
Директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola HBC Russia Ирина Архипова рассказала, что сотрудничество с организаторами премии принесло ей массу положительных эмоций. По ее словам, это настоящее признание в России. Архипова отметила, что премия помогает в решении важных вопросов для медиа, связанных с коммуникациями, обществом и государством.
Генеральный директор ОАО АПФ «Фанагория» Петр Романишин положительно высказался относительно идеи поддерживать выдающихся представителей медийной сферы.
За все время существования премии «Медиа-менеджер России» лауреатами становились председатель совета директоров группы компаний «ЕСН» Григорий Березкин, генеральный директор «Национальной медиагруппы» Ольга Паскина, президент АО «Коммерсантъ» Владимир Желонкин и другие выдающиеся представители области медиа.