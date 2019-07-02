Фото: pxhere.com
Из-за паводка в Канске ввели режим ЧС
2 июля, 17:57Общество
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Из-за паводка в городе Канск Красноярского края власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
Как сообщает ФедералПресс, вода в реке Кан, которая находится в черте города, поднялась до уровня в 439 сантиметров.
В настоящее время в городе работают спасатели, приехавшие из Красноярска. Об этом в минувшее воскресенье на своей странице в одной из соцсетей сообщил глава города Андрей Береснев.
Он пояснил, что всего подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки. На эвакуацию согласились 58 местных жителей.
Спасатели совершают обход всех подтопленных домов, оказывают индивидуальную помощь всем пострадавшим, написал Берсенев.
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