Из-за паводка в Канске ввели режим ЧС

Как сообщает ФедералПресс, вода в реке Кан, которая находится в черте города, поднялась до уровня в 439 сантиметров.

В настоящее время в городе работают спасатели, приехавшие из Красноярска. Об этом в минувшее воскресенье на своей странице в одной из соцсетей сообщил глава города Андрей Береснев.