Канада ввела новые торговые пошлины на товары из США

Ранее США ввели пошлины на ввоз алюминия и стали из Европы, Мексики и Канады. Несколько дней назад глава канадского МИД Христя Фриланд анонсировала ответные меры, действие которых будет длиться до тех пор пока США не отменят свои ввозные пошлины.