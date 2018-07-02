Канада ввела новые торговые пошлины на товары из США
Сегодня, 16:55Общество
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Накануне вступили в силу новые торговые пошлины Канады на ввоз продукции из США.
Ввозные пошлины стали ответом Оттавы на действия Вашингтона. Об этом второго июля пишет газета «Известия».
Ранее США ввели пошлины на ввоз алюминия и стали из Европы, Мексики и Канады. Несколько дней назад глава канадского МИД Христя Фриланд анонсировала ответные меры, действие которых будет длиться до тех пор пока США не отменят свои ввозные пошлины.
Оттава ввела 25% пошлины на 40 наименований продукции сталелитейной промышленности США. Еще 80 видов американских товаров власти Канады обложили 10% пошлинами. Речь идет о кленовом сиропе, клубничном джеме, кофейных бобах и прочей продукции.
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