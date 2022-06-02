Уфаводоканал прокомментировал ситуацию с огромными очередями в офисе компании

Ранее в соцсетях были опубликованы кадры, снятые перед офисом госпредприятия в Уфе. Многолюдная толпа выстроилась в очередь буквально на крыльце здания. О том, что послужило причиной подобного столпотворения Mkset сообщили в пресс-службе Уфаводоканала.
Как сообщили в пресс-службе госпредприятия, очереди наблюдались несколькими днями, когда наблюдался сбой в работе системы предприятия. В компании отметили, что на обслуживание граждан в тот день были привлечены дополнительные сотрудники.
Напомним, ранее в сети появился ряд жалоб от местных жителей на некачественную работу колл-центра Уфаводоканала. По их словам, время ожидание ответа оператора может составлять до 20 минут.