Уфаводоканал прокомментировал ситуацию с огромными очередями в офисе компании

Уфаводоканал прокомментировал ситуацию с огромными очередями в офисе компании
Уфаводоканал прокомментировал ситуацию с огромными очередями в офисе компании
Вчера, 11:23ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О причинах, по которым в офисе Уфаводоканала собралась многолюдная толпа, Mkset сообщили в пресс-службе организации

Ранее в соцсетях были опубликованы кадры, снятые перед офисом госпредприятия в Уфе. Многолюдная толпа выстроилась в очередь буквально на крыльце здания. О том, что послужило причиной подобного столпотворения Mkset сообщили в пресс-службе Уфаводоканала.

Как сообщили в пресс-службе госпредприятия, очереди наблюдались несколькими днями, когда наблюдался сбой в работе системы предприятия. В компании отметили, что на обслуживание граждан в тот день были привлечены дополнительные сотрудники.

Фото:соцсети

Напомним, ранее в сети появился ряд жалоб от местных жителей на некачественную работу колл-центра Уфаводоканала. По их словам, время ожидание ответа оператора может составлять до 20 минут.

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