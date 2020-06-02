В лабораториях России провели более 11 млн тестов на COVID-19

Как сообщает газета “Известия”, за последние 24 было специалисты провели 228 тысяч исследований. Под наблюдением медиков сегодня остаются 304 тысячи человек.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице 200 тысяч человек прошли тестирование на антитела к вирусу.