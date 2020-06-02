В лабораториях России провели более 11 млн тестов на COVID-19
Сегодня, 15:30ОбществоФото: pxhere.com
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Представители Роспотребнадзора сообщили, что число тестов на коронавирус, проведенных в России, превысило 11 миллионов.
Как сообщает газета “Известия”, за последние 24 было специалисты провели 228 тысяч исследований. Под наблюдением медиков сегодня остаются 304 тысячи человек.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице 200 тысяч человек прошли тестирование на антитела к вирусу.
По состоянию на утро 2 июня, на территории России зарегистрированы более 414 тысяч случаев заражения коронавирусом, вылечились 175 877 человек, погибли 4855.
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