Подмосковная Шатура и другие города задыхаются из-за иностранных ГРЭС

Многие из этих предприятий входят в иностранные концерны, а значит и прибыль от их деятельности утекает за границу. Страдают при этом простые жители малых городов нашей страны, сообщает издание "Новые известия".

Для примера можно привести Шатурскую ГРЭС, на деятельность которой приходится 16% всех вредных выбросов в регионе. Предприятием владеет ПАО ЮНИПРО, входящая в немецкий холдинг.

Из-за вредных выбросов ГРЭС страдают жители Шатуры. До 30% всех заболеваний населения — это результат плохой экологической ситуации. Вещества, которые образуются при сгорании топлива в тепловой электростанции, провоцируют возникновение онкологических заболеваний и заболеваний органов кровообращения. От этих болезней в 2017 году скончались 135 и 394 шатурца соответственно. Ежегодно население города сокращается на 600 человек, что ужасает при численности в 60 тысяч человек. При этом ГРЭС даже не обслуживает Шатуру.

По информации куратора энергетической программы "Гринпис России" Владимира Чупрова, менеджемент таких предприятий наплевательски относится к экологии региона. Он не считает нужным направлять средства на модернизацию мощностей. И в случае, когда федеральные и региональные власти выражают намерение разобраться с проблемой, приходится сталкиваться с непониманием.