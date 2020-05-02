В Башкирии на майские праздники ожидаются заморозки до -5 градусов

Ночью 3 мая местами в воздухе и на поверхности почвы при ясном небе будут наблюдаться заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-5° С. Днем 3–4 мая температура воздуха в регионе поднимется до +14…+19° С. Ветер переменных направлений слабый.