В Башкирии на майские праздники ожидаются заморозки до -5 градусов
2 мая, 16:45ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Об этом сообщил Башгидрометцентр.
По предварительному прогнозу на майские праздники территория республики окажется под влиянием области повышенного давления.
Ночью 3 мая местами в воздухе и на поверхности почвы при ясном небе будут наблюдаться заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-5° С. Днем 3–4 мая температура воздуха в регионе поднимется до +14…+19° С. Ветер переменных направлений слабый.
С 4 мая ожидается более интенсивное повышение температуры воздуха в дневные часы до +18…+24°.
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