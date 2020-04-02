Волонтеры Башкирии в боевой готовности: куда звонить, если потребовалась помощь?

За последние несколько лет волонтерское движение в Башкортостане укрепило позиции, а жителей республики, готовых оказать помощь другим в непростые времена, становится все больше.

На базе Башкирского государственного медицинского университета организован штаб волонтеров-медиков по профилактике коронавирусной инфекции, что способствует реализации нацпроекта «Демография», утвержденного майским указом Владимира Путина.

— Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» было создано в 2016 году, активистами его стали студенты «Склифа» в Москве. На сегодняшний день почти во всех уголках России есть региональный штаб движения. Башкортостан не стал исключением, штаб общественного движения был создан на базе БГМУ, — рассказывает студентка 5 курса лечебного факультета БГМУ, координатор ВОД «Волонтеры-медики» в РБ Ляйсан Хазырова.

По словам Ляйсан, в организации существует шесть основных направлений: «Программы для школьников», «Санитарно-профилактическое просвещение», «Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий», «Популяризация кадрового донорства», «Здоровый образ жизни» и «Волонтерская помощь медицинский организациям».

— 18 марта 2020 года было принято решение открыть совместно с Общероссийским народным фронтом еще один штаб для организации помощи пожилым, а также маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса, — добавила Ляйсан. — Чтобы получить помощь, необходимо позвонить по телефону горячей линии ОНФ — 8 800 200 3411 и оставить заявку. После этого с человеком связывается волонтер, уточняет актуальность заявки, записывает список необходимых продуктов и лекарств. Затем выездная группа движения закупает в магазинах товары по списку и отвозит их заявителю, соблюдая при этом все меры личной безопасности.