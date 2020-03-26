В Башкирии готовят волонтеров для помощи пожилым и людям на самоизоляции

Сегодня, 26 марта, на совещании в правительстве Башкирии вице-премьер Ленара Иванова сообщила о том, что в Башкирии формируются списки волонтеров, которые будут оказывать социальную помощь пожилым пациентам и лицам, которые не могу покидать жилище из-за самоизоляции либо по иным причинам. Волонтеров тщательно инструктируют и снабжают защитными масками и перчатками.

На совещании, а также на последовавшем за ним брифинге было отмечено, что волонтеры могу помочь в приобретении покупок тем, кто находится на самоизоляции после возвращения из зарубежной поездки.

Кстати, подобные прецеденты уже есть. Как сообщила Медиакорсети пожилая уфимка Зинаида Хаванова, проживающая в пятиэтажном доме на проспекте Октября, в их подъезде, где обитает много пенсионеров, уже несколько дней постоянно дежурят волонтеры, которые измеряют бесконтактным методом температуру у всех визитеров, а также ходят в ближайший продуктовый супермаркет за покупками по поручению престарелых жильцов.