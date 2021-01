Министр транспорта Башкирии ответил недовольным по поводу закрытия развязки в Уфе

Алан Марзаев прокомментировал пост художника Камиля Бузыкаева

Министр транспорта Башкирии Алан Марзаев прокомментировал карикатуру уфимского художника Камиля Бузыкаева. Персонаж карикатуры, внешне очень напоминающий Марзаева, пролетает над дорожной развязкой на самолете с надписью «Алан Камикадзе». Скорее всего, карикатура связана с новостью о закрытии развязки на проспекте Салавата Юлаева перед Бельским мостом до ноября 2021 года, чему многие горожане не оказались рады. К слову, сам Алан Марзаев признал в изображенном персонаже себя и ответил недовольным уфимцам. «Хааа, какой классный! Я здесь даже красивее, чем в жизни! Ну наконец-то я удостоился твоего пера. Господа, вы че такие злые? Я повторюсь, путепровод делать надо, а если кто-то решил, что мы неправильное решение приняли, то дайте своё мудрое решение, как правильно поступить, а не истерите», - ответил всем недовольным министр. Напомним, с 8 января по 30 ноября 2021 года на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди изменят схему движения. Власти планируют отремонтировать путепровод. Известно, что после окончания работ число полос увеличится с четырёх до шести, а пропускная способность развязки увеличится на 27%.

