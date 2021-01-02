Министр транспорта Башкирии ответил недовольным по поводу закрытия развязки в Уфе

«Хааа, какой классный! Я здесь даже красивее, чем в жизни! Ну наконец-то я удостоился твоего пера. Господа, вы че такие злые? Я повторюсь, путепровод делать надо, а если кто-то решил, что мы неправильное решение приняли, то дайте своё мудрое решение, как правильно поступить, а не истерите», - ответил всем недовольным министр.